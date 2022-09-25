Глава Чувашии Олег Николаев: «Мы выражаем поддержку регионам бывшей Украинской ССР, которые решили быть вместе с Россией»

Фото: пресс-служба Главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в митинг-концерте в поддержку жителей Донбасса, который прошел в Чебоксарах. В своей приветственной речи он поблагодарил местных жителей за поддержку решений Президента страны Владимира Путина и выразил слова поддержки регионам бывшей бывшей Украинской ССР, которые решили быть вместе с Россией.

- Мы выражаем поддержку регионам бывшей Украинской ССР, которые приняли для себя решение быть вместе с Россией, а также солидарность со всеми народами нашей страны и народом Донбасса, который противостоит фашизму и неонацизму, взращенному на их территории коллективным Западом, - заявил Николаев.

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