На поле у СНТ «Кама» в Набережных Челнах загорелась сухая трава

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в субботу, 24 сентября, в Набережных Челнах загорелась сухая трава на поле около СНТ «Кама». Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Дым было видно издалека. На место оперативно прибыли пожарные.

На тушение огня у специалистов ушло чуть более часа, говорят местные жители. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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