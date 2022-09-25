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Происшествия25 сентября 2022 8:12

На поле у СНТ «Кама» в Набережных Челнах загорелась сухая трава

Огонь охватил площадь в несколько сотен квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины произошедшего устанавливаются.

Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в субботу, 24 сентября, в Набережных Челнах загорелась сухая трава на поле около СНТ «Кама». Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Дым было видно издалека. На место оперативно прибыли пожарные.

На тушение огня у специалистов ушло чуть более часа, говорят местные жители. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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