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Общество25 сентября 2022 7:27

В Казани полностью закрыли движение по мосту через озеро Нижний Кабан

Автобусы временно ходят по улице Салимжанова
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ограничения будут сняты 26 сентября.

Ограничения будут сняты 26 сентября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 24 сентября, в Казани полностью закрыли движение по мосту через озеро Нижний Кабан по улице Назарбаева. Вплоть до 26 числа будет проходить обследование конструкции, сообщают местные власти.

Все это время горожане могут пользоваться пешеходным мостом через озеро. Автомобилистам же придется искать пути объезда.

Автобусы №№5, 25, 43, 68, 71 и 77 временно ходят по улице Салимжанова.

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