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Общество25 сентября 2022 7:13

Умер Ринат Сабиров, гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань»

Прощание с ним проходит по адресу: улица Подлужная, 19
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины смерти мужчины не уточняются.

Причины смерти мужчины не уточняются.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно о смерти гендиректора АО «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Сабирова. О безвременной кончине руководителя сообщили в пресс-службе компании в воскресенье, 25 сентября. Причины не уточняются.

- В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, всем, кто знал и уважал Рината Касимовича. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, - говорят коллеги покойного.

Прощание с Сабировым проходит в столице Татарстана прямо сейчас по адресу: улица Подлужная, 19.

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