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Общество24 сентября 2022 9:04

Минниханов заявил, что заболеваемость СOVID-19 в Татарстане снижается, но расслабляться рано

Нужно продолжать вакцинацию и ревакцинацию населения от вируса, считает глава республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По его словам, в регионе есть все необходимые для зараженных лекарства. Фото: пресс-служба главы Татарстана

По его словам, в регионе есть все необходимые для зараженных лекарства. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В ходе совещания 24 сентября глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что показатель заболеваемости СOVID-19 в республике снижается, но расслабляться пока рано. По его словам, в регионе нужно продолжать работу по вакцинации и ревакцинации населения от вируса, а также строго следить за соблюдением антиковидных мер.

Минниханов также отметил необходимость введения масочного режима на предприятиях, где наблюдает рост числа заболевших сотрудников. Для тех, кто все же заболел коронавирусом в Татарстане есть все необходимые лекарства.

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