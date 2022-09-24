В результате пожара на улице Батумская в Казани погиб пожилой мужчина

Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Около 7:34 в субботу, 24 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Батумская в Казани. Горел одноэтажный частный дом. Огонь распространился по площади в 40 квадратных метров.

В ходе тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Погибшему было 70 лет.

К 8:19 открытое горение было ликвидировано, сообщают в МЧС Татарстана.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал поджог.

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