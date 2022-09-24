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Общество24 сентября 2022 9:10

Госсовет Татарстана хочет снять флаг Великобритании со зданий языковой школы в Нижнекамске

За это проголосовали 73 депутата
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инициатором идеи выступил Альберт Ягудин.

Инициатором идеи выступил Альберт Ягудин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госсовета Татарстана выступили с требованием убрать флаги Великобритании со зданий частной языковой школы по изучению английского языка в Нижнекамске. Инициатором идеи выступил Альберт Ягудин. Его поддержал председатель Фарид Мухаметшин.

По словам Мухаметшина, подобное беспокоит и возмущает жителей города. Люди, по его словам, негодуют, почему на школе нет флага России и флага республики.

За то, чтобы снять флаг Великобритании со зданий языковой школы, проголосовали 73 депутата. Двое воздержались, сообщает «КоммерсантЪ».

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