Фото: Лаура Давтян

23 сентября в семейной бесплатной гостинице «Семья вместе» в Казани прошла первая дискуссионная площадка «Благо Творить — это потребность XXI века или дань модному и современному времени?». До конца года планируется проведение серии круглых столов и подобных площадок.

Открыла мероприятие Татьяна Петровна Ларионова, Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, и подарила нашему Дому детские добрые сказки. Она еще раз подтвердила, что в наше время, благотворить – это потребность современного мира: «Если благотворительность настоящая, то это, конечно, не дань моде, а потребность – потребность и времени, и души».

За круглым столом была поднята важная тема профилактики меланомы и освещена проходящая в нашей Республике масштабная акция «Меланома.Стоп». Более подробно о ней рассказала Светлана Жабоева, профессор кафедры общей гигиены ФГБОУ «Казанского государственного медицинского университета» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Она объяснила, почему важна ранняя диагностика меланомы кожи. В рамках проходящей акции родители и дети из многодетных семей могут бесплатно пройти диагностику и оформить «электронный паспорт кожи» в Клинике СЛ.

Еще одна важная тема, которая была затронута на этой встрече – тема воспитания и привития культуры благотворительности молодежи и детям с ранних лет. В этом году Министерство образования и науки РТ ввело «Уроки о важном» в общеобразовательных учреждениях. Татьяна Петровна предложила вовлечь в эту работу Министерство по делам молодежи РТ и Министерство спорта РТ – их совместная работа может дать еще больший результат.

В дискуссии также участвовали Надежда Погуляй, заместитель главного врача ДРКБ МЗ РТ, Ксения Дромняк, руководитель центра поддержки гражданских инициатив РТ, Алла Кондратьева, Заместитель Министра Молодежи РТ, Дмитрий Дорогов, начальник отдела физического воспитания населения и физкультурно-оздоровительной работы Министерства спорта РТ, Чулпан Галиева, начальник отдела по социальной и воспитательной работе Поволожского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Инсаф Хусаенов, Директор ООО «Барсэлитстрой» и жители бесплатной семейной гостиницы «Семья вместе».

В конце мероприятия директор бесплатной гостиницы, Юлия Маркова, еще раз отметила важность благотворительности от чистого сердца и умения своевременно говорить спасибо за добрые дела благотворителям и волонтерам: «Очень ценно желание людей делать добрые дела – их творчество двигает благотворительность вперед, подчеркивая, что она является без начала и конца».

В рамках мероприятия открылась выставка «Благотворительность без начала и конца» о тех, Кому помогают, и о тех, Кто помогает. Этот благотворительный проект — прежде всего, творчество и истории людей, которые работают в сфере Благотворительности.