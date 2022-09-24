За сутки в Татарстане выявили еще 821 случай COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 821 новый случай COVID-19, госпитализировали 114 зараженных и выписали 1 213 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 24 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 174 943 человек, 166 154 из которых выздоровели, а 2 004 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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