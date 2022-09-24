ДУМ Татарстана разрешило мусульманам принимать участие в спецоперации

В обсуждении вопроса принимали участие эксперты в области исламского права. Фото: ДУМ Татарстана

После того, как Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана провело заседание с участием экспертов в области исламского права. В ходе обсуждений они пришли к выводу, что мусульмане могут принимать участие в спецоперации на Украине. Принципы и каноны Шариата им в этом помешать не мешают.

- Указ (о частичной мобилизации - Ред.) не противоречит таким мусульманским ценностям, как обеспечение безопасности, защита Родины и отстаивание общих национальных и духовных ценностей народов России <...> Мусульмане, присягнувшие Российской Федерации в защите свободы, народа и Отечества, обязаны исполнять данную клятву, что является не только гражданским долгом, но и исламской обязанностью, - говорят в ДУМ республики.

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