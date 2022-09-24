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Общество24 сентября 2022 12:30

Власти Марий Эл будут выплачивать по 50 тысяч рублей семьям мобилизованных лиц

Заявление на получение денег можно оформить в военкоматах по месту призыва
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Тем, кто подлежит частичной мобилизации, уже начали приходить повестки

Тем, кто подлежит частичной мобилизации, уже начали приходить повестки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял решение о предоставлении единовременно выплаты в размере 50 тысяч рублей мобилизованным лицам или их семьям. Заявление на получение денег можно оформить через центры предоставления мер соцподдержки или в военкоматах по месту призыва.

- В этот сложный период необходимо оказать поддержку нашим военным и их семьям, - написал Зайцев в своем telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что военкоматы Марий Эл уже начали оповещать тех, кто подлежит частичной мобилизации. Зайцев тогда заявлял, что указ Президента России Владимира Путина будет исполнен в полном объеме в обозначенные сроки.

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