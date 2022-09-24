Власти Марий Эл будут выплачивать по 50 тысяч рублей семьям мобилизованных лиц

Тем, кто подлежит частичной мобилизации, уже начали приходить повестки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял решение о предоставлении единовременно выплаты в размере 50 тысяч рублей мобилизованным лицам или их семьям. Заявление на получение денег можно оформить через центры предоставления мер соцподдержки или в военкоматах по месту призыва.

- В этот сложный период необходимо оказать поддержку нашим военным и их семьям, - написал Зайцев в своем telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что военкоматы Марий Эл уже начали оповещать тех, кто подлежит частичной мобилизации. Зайцев тогда заявлял, что указ Президента России Владимира Путина будет исполнен в полном объеме в обозначенные сроки.

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