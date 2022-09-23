Роспотребнадзор Татарстана получил десять новых служебных авто

Машины будут использоваться сотрудниками Управления не только в Казани, но и в районах. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В пятницу, 23 сентября, в России прошли торжества по случаю 100-летия со дня образования санитарно-эпидемиологической службы страны. В связи с этим глава Татарстана Рустам Минниханов передал Роспотребнадзору республики ключи от десяти новых служебных авто марки «Лада».

В своей речи Минниханов отметил, что данные авто будут использоваться сотрудниками Управления не только в Казани, но и в районах. Он также добавил, что благодаря работе Роспотребнадзора Татарстана в регионе удалось добиться стабильной эпидемиологической ситуации.

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