В Чувашии полицейские помогли пенсионеру с провалами в памяти вернуться домой

Он ушел, не предупредив близких, накануне вечером. Фото: МВД по Чувашии

Утром 23 сентября автоинспекторы ехали по трассе у поселка Кугеси в Чебоксарском районе и заметили пожилого мужчину. Пенсионер шел вдоль дороги и выглядел потерянным. Они остановились и поговорили с ним.

Оказалось, что 64-летний местный житель страдает провалами в памяти. Его доставили в ближайшее отделение полиции. Там в ходе опроса полицейским все же удалось выяснить, что мужчина живет в деревне Большие Крачуры. Из дома он, не предупредив близких, ушел вечером 22 числа.

Пенсионера отвезли домой и передали родным, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

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