Маршрут скорого поезда Нижний Новгород - Казань решено продлить до Ижевска

Билеты уже в продаже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 октября маршрут скорого поезда № 51/52 Нижний Новгород - Казань будет продлен до Ижевска. Об этом сообщает Горьковская железная дорога - филиал ОАО «РЖД». Состав будут ходить через день.

Из Нижнего Новгорода он будет отправляться в 20:53, обратно из Ижевска - на следующий день в 17:30. Время во всех случаях указано местное.

Билеты уже в продаже.

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