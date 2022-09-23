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Общество23 сентября 2022 14:35

Госсовет Татарстана принял решение расширить территорию Казани

В городу присоединится «Научный городок» в Высокогорском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Это не повлечет никаких расходов из бюджета.

Это не повлечет никаких расходов из бюджета.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В ходе заседания 23 сентября депутаты Госсовета Татарстана поддержали законопроект, расширяющий границы Казани. Теперь к городу присоединится «Научный городок» в Высокогорском районе. Процесс не повлечет никаких расходов из бюджета.

Напомним, в августе инициативу о присоединении к Казани «Научного городка» внесла Казгордума. После этого идею поддержали местные жители.

К слову, теперь численность населения столицы Татарстана увеличится на 600 человек.

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