В Татарстане продлили пониженную налоговую ставку для IT-компаний Иннополиса

Сейчас в составе ОЭЗ находятся 325 компаний, 153 из которых - стартапы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане принят закон о продлении пониженной налоговой ставки от 5% до 1% для для IT-компаний и предпринимателей ОЭЗ «Иннополис», которые работают по упрощенной системе налогообложения. Он будет действовать до конца 2025 года.

- Также ведется работа по усилению взаимодействия с институтами развития венчурного финансирования. К примеру, недавно в Иннополисе прошла парусная регата с венчурными инвесторами, а также встреча клуба венчурных инвесторов «Синдикат», - заявил в ходе экспертного совета по стартапам ОЭЗ «Иннополис» премьер-министр республики Роман Шайхутдинов.

Отметим, что на данный момент в составе ОЭЗ «Иннополис» находятся 325 компаний, 153 из которых - стартапы.

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