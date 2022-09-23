Госсовет Татарстана принял в I чтении законопроект, запрещающий продажу детям энергетиков и зажигалок

Депутаты вернутся в рассмотрению этого законопроекта во II чтении в октябре. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 23 сентября, Госсовет Татарстана принял в I чтении законопроект о запрете на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Проще говоря - запрете на продажу энергетиков и зажигалок.

Депутаты заявляют, что регулярное воздействие высоких доз кофеина, которые содержатся в энергетиках, вызывает привыкание, неврологические и сердечно-сосудистые нарушения, гипертензию и обезвоживание. Что же касается зажигалок, то подростки все чаще используют углеводородный газ для токсического опьянения, а это, конечно, также плохо сказывается на их здоровье и развитии.

Госсовет Татарстана вернется в рассмотрению этого законопроекта во II чтении в октябре.

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