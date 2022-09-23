В Казани глава клининговой компании ответит перед судом за невыплату зарплаты пожилым сотрудницам

Свою вину мужчина признал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего директора казанского ООО «Резерв групп», который обвиняется в невыплате сотрудницам зарплаты в размере 200 тысяч рублей. Свою вину он признал.

По версии следствия, с мая по сентября 2020 года мужчина не платил зарплату 10 пожилым сотрудницам своей клининговой компании.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В скором времени он предстанет перед судом, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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