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Происшествия23 сентября 2022 12:02

В Казани глава клининговой компании ответит перед судом за невыплату зарплаты пожилым сотрудницам

По версии следствия, он задолжал женщинам 200 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Свою вину мужчина признал.

Свою вину мужчина признал.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего директора казанского ООО «Резерв групп», который обвиняется в невыплате сотрудницам зарплаты в размере 200 тысяч рублей. Свою вину он признал.

По версии следствия, с мая по сентября 2020 года мужчина не платил зарплату 10 пожилым сотрудницам своей клининговой компании.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В скором времени он предстанет перед судом, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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