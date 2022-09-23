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Общество23 сентября 2022 11:32

В Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с

Местами также возможен небольшой дождь
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Несмотря на это, в республике будет довольно тепло.

Несмотря на это, в республике будет довольно тепло.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем и вечером в субботу, 24 сентября, в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с. Местами также возможен небольшой дождь, говорят в местном Гидрометцентре.

Вместе с тем, на улице будет тепло. Ночью столбики термометров будут показывать от +9 до +14 градусов, днем - от +19 до +24.

Чуть прохладнее, но менее ветренно будет в республике в воскресенье, 25 числа. Ночью ожидается от +6 до +11, днем - от +12 до +17 градусов.

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