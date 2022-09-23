ВТБ: объем транзакций по картам в России увеличится на 15% в 2022 году

По оценкам ВТБ, POS-оборот по банковским картам за 2022 год в России вырастет на 15% и достигнет 44 трлн рублей. На классические карточные транзакции по итогам года придется свыше трех четвертых всего розничного торгового оборота, также вырастет доля оплаты по СБП. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев в ходе XVIII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».

По оценкам банка, всего по итогам года общий розничный оборот товаров, услуг и общепита в России может превысить 57 трлн рублей. Из них 77% придется на классические карточные транзакции. Наличными россияне оплатят за год 20% всех покупок и услуг – на 8 п.п. меньше, чем годом ранее. Доля платежей через СБП с помощью QR-кода составит в целом по итогам года 3%, хотя в прошлом году на такой способ расчета приходилось не более 0,1% от общего оборота.

«Несмотря на технологические ограничения, россияне все чаще расплачиваются картами – уже сегодня по ним проходит три четверти платежей. По нашим оценкам, в декабре их доля составит четыре пятых всего розничного торгового оборота в стране. В том числе будет повышаться доля токенизированных платежей: в частности, уже 1,5 млн карт «Мир» ВТБ привязаны к Pay-сервисам, которые позволяют клиентам расплачиваться за покупки смартфоном», - комментирует Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

ВТБ в 2022 году фиксирует существенный прирост спроса на карты банка. Пик интереса клиентов пришелся на март-апрель. Наиболее значительную динамику продемонстрировали карты «Мир»: за первое полугодие банк выдал клиентам 2,5 млн национальных карт - почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую из них клиенты оформляли в цифровом формате: всего за январь-июнь было выдано почти полмиллиона таких карт. Общий портфель действующих карт «Мир» ВТБ сегодня превышает 14 млн штук.

Общий объем транзакций клиентов банка по национальным картам за январь-июль этого года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 70%, и летом на национальные карты пришлось уже свыше 40% оборота розничных клиентов банка, что почти вдвое больше, чем годом ранее. В тратах по виртуальным картам доля «Мира» достигла 85%. Объем токенизированных операций по картам «Мир» увеличился год к году в 6,3 раза.