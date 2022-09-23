Лося, который был отловлен в Лаишевском районе, отпустили на волю

Рогатый ушел в лес. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам выпустили на волю лося, который ранее был отловлен в Лаишевском районе. Некоторое время животное провело под присмотром специалистов, так как у него была выявлена травма ноги. Сейчас же здоровью рогатого ничего не угрожает.

Лося отпустили в районе леса и он ушел в чащу.

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