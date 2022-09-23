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Общество23 сентября 2022 10:27

Лося, который был отловлен в Лаишевском районе, отпустили на волю

Специалисты залечили травмированную ногу животного
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Рогатый ушел в лес.

Рогатый ушел в лес.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам выпустили на волю лося, который ранее был отловлен в Лаишевском районе. Некоторое время животное провело под присмотром специалистов, так как у него была выявлена травма ноги. Сейчас же здоровью рогатого ничего не угрожает.

Лося отпустили в районе леса и он ушел в чащу.

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