Лося, который был отловлен в Лаишевском районе, отпустили на волю

Рогатый ушел в лес.
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам выпустили на волю лося, который ранее был отловлен в Лаишевском районе. Некоторое время животное провело под присмотром специалистов, так как у него была выявлена травма ноги. Сейчас же здоровью рогатого ничего не угрожает.
Лося отпустили в районе леса и он ушел в чащу.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram