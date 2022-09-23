Казань и Самарканд связал прямой авиарейс

В расписании возможны изменения. Фото: Иван ВИСЛОВ

Открылись прямые авиарейсы из Казани в Самарканд и обратно. Они выполняются по вторникам, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Вылет из Самарканда в столицу Татарстана осуществляется в 18:20, а из столицы Татарстана в Самарканд - в 20:30. Перелет составляет три часа. Время в Узбекистане на два часа «опережает» московское.

В расписании возможны изменения.

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