Казань и Самарканд связал прямой авиарейс

В расписании возможны изменения.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Открылись прямые авиарейсы из Казани в Самарканд и обратно. Они выполняются по вторникам, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».
Вылет из Самарканда в столицу Татарстана осуществляется в 18:20, а из столицы Татарстана в Самарканд - в 20:30. Перелет составляет три часа. Время в Узбекистане на два часа «опережает» московское.
В расписании возможны изменения.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram