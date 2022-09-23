Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» получила 7 наград на конкурсе «Продукт Года»

Сегодня в МВЦ «Крокус Экспо» завершилась крупнейшая в России Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow. Ее главным событием стало награждение победителей конкурсов WorldFood Organic и «Продукт Года 2022». 22 сентября сразу 7 продуктов компании АО «Эссен Продакшн АГ» – 3 наименования соусно-джемовой продукции и 4 кондитерской – получили награды и были признаны «Продуктами Года».

Выставка WorldFood Moscow – это осенний «сбор урожая», большой смотр достижений: кто и каких успехов добился за 9 месяцев работы в текущем году. Производители и поставщики продуктов питания из 24 стран мира и 54 регионов России, представители ретейла и сегмента HoReCa презентовали свою продукцию, искали партнеров и обменивались опытом. Участие в выставке приняли более 700 компаний, из них более 260 впервые представили свою продукцию на WorldFood Moscow.

Конкурс «Продукт Года» ежегодно проводится в рамках WorldFood Moscow. Его задача – выявить лучшие по качеству продукты питания и сырье для их производства, представленные на российском рынке. Продукты-конкурсанты проходят строгий отбор по нескольким параметрам: показатели качества (они должны превосходить аналоги), производство с использованием инновационных технологий и др. Комиссия получает образцы продуктов и перечень сопроводительных документов, затем проводит независимую экспертизу. В случае победы продукта производитель может разместить на его упаковке соответствующий значок-маркировку.

За звание «Продукт Года» традиционно боролись лучшие из лучших. Продукцию тестировали с точки зрения физико-химических и микробиологических показателей в аффилированных лабораториях, эксперты оценивали органолептику продукции, ее оформление, упаковку.

«Мы очень рады, что жюри высоко оценило не только продукцию ТМ «Махеевъ» (майонезный соус “Тар-тар“, “Манго протертое с сахаром“ и “Клубника протертая с сахаром“), но и сладкие хиты фабрики ESSEN (десерт Qvinto с какао “Апельсиновый”, вафельный батончик “ДаЁжъ!” с карамелью, арахисом и криспи, молочная плитка Cho Ko-Te “Малина-манго”, конфеты Q “Клубника со сливками, с миндалем и кокосом”). Майонезный соус “Тар-тар“ получил серебряную медаль в номинации “Масложировая продукция”, а протертые с сахаром манго и клубника – золотую медаль в номинации “Продукты переработки плодов и овощей”. В номинации “Кондитерские изделия” у нас также громкие победы: “ДаЁжъ!”, Cho Ko-Te и Q получили “золото”, а Qvinto – “серебро”. Фабрика в Набережных Челнах, которая в этом месяце отмечает 10-летие, – действительно передовое производство, а наши сладкие изделия предвосхищают запросы сладкоежек. Мы разрабатываем уникальную рецептуру и непрерывно усовершенствуем технологию производства. Поставщики оборудования специально для нас создают новые решения. И для нас это в порядке вещей!», – говорит Екатерина Курылева, руководитель отдела разработки и ввода новых продуктов АО «Эссен Продакшн АГ».

СПРАВКА О КОМПАНИИ

АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Оборот компании за 2021 г. составил 35 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусно-джемовое производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России. Производственные площади АО «Эссен Продакшн АГ» – это почти 32 тыс. кв. м, а площадь складских помещений – более 22 тыс. кв. м. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 275 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 330 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 200 сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды – награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Сайты компании: https://essenproduction.com/, http://maheev.ru/, http://essenkf.ru

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