В Татарстане снижается число ежедневно выявляемых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 840 новых случаев COVID-19, госпитализировали 108 зараженных и выписали 1 042 переболевших вирусом человека. Такие цифры в пятницу, 23 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 175 122 человек. На данный момент 164 941 из них выздоровел, а 2 004 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по-прежнему составляет 3,9%.

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