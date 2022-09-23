В Центральном парке культуры и отдыха Йошкар-Олы появится веревочный городок со скалодромом

Аттракцион начнет функционировать в октябре. Фото: администрация Йошкар-Олы

На территории Центрального парка культуры и отдыха в Йошкар-Оле планируют создать веревочный городок со скалодромом. Его высота составит девять метров. Для посетителей будут доступны три уровня сложности: детский, семейный и экстремальный.

Городок хотят установить на искусственных опорах из клееного бруса, а не привязывать к деревьям. Работы должны завершиться к октябрю, после чего аттракцион начнет функционировать, говорят в администрации города.

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