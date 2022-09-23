Подозреваемую в покушении на убийство матери жительницу Чебоксар поместили в психбольницу

Преступление произошло в одном из домов по улице Гражданская. Фото: Евгения ГУСЕВА

25-летняя жительница Чебоксар подозревается в покушении на убийство матери. Преступление произошло 16 сентября в одном из домов по улице Гражданская.

По версии следствия, девушка поссорилась с 48-летней родственницей, после чего не менее семи раз ударила ее ножом в живот и спину. Потом злоумышленница покинула квартиру, а ее раненная мать позвала на помощь соседку, которая вызвала «скорую». Медики госпитализировали пострадавшую.

Подозреваемая же отправилась в кафе, где учинила скандал с посетителями. На место прибыли росгвардейцы, которые доставили ее в отделение полиции.

В данный момент девушка находится в психбольнице.

- Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, - говорят в СУ СКР по Чувашии.

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