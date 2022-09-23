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Общество23 сентября 2022 7:16

Военком Татарстана объяснил, могут ли люди в запасе выезжать из своих городов

Как оказалось, могут, но это нужно согласовать
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Опубликована новая редакция приказа военного комиссара республики Сергея Погода.

Опубликована новая редакция приказа военного комиссара республики Сергея Погода.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Опубликована новая редакция приказа военного комиссара Татарстана Сергея Погода о частичной мобилизации населения. В ней, среди прочего, уточняется пункт о перемещении людей, находящихся в запасе, по территории республики.

Так, офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы в запасе не имеющие мобилизационных предписаний и не получившие повестки должны согласовывать в военкоматах по месту постановки на учет порядок своего выезда и прибытия. Соответствующий пункт указа приводит газета «Республика Татарстан».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, кого призовут на военную службу в Казани во время частичной мобилизации в России в 2022 году.

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