Военком Татарстана объяснил, могут ли люди в запасе выезжать из своих городов

Опубликована новая редакция приказа военного комиссара республики Сергея Погода. Фото: Олег УКЛАДОВ

Опубликована новая редакция приказа военного комиссара Татарстана Сергея Погода о частичной мобилизации населения. В ней, среди прочего, уточняется пункт о перемещении людей, находящихся в запасе, по территории республики.

Так, офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы в запасе не имеющие мобилизационных предписаний и не получившие повестки должны согласовывать в военкоматах по месту постановки на учет порядок своего выезда и прибытия. Соответствующий пункт указа приводит газета «Республика Татарстан».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, кого призовут на военную службу в Казани во время частичной мобилизации в России в 2022 году.

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