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Общество23 сентября 2022 6:20

За неделю в Татарстане подорожали как бензин, так и дизельное топливо

Рост цен коснулся почти всех марок горючего
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Только стоимость литра АИ-98 осталась прежней.

Только стоимость литра АИ-98 осталась прежней.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным за неделю с 12 по 19 сентября в Татарстане подорожали дизельное топливо и бензин. Так, например, АИ-92 теперь стоит 45,93 рубля, а АИ-95 - 49,42 рубля за литр. Дизельное топливо на данный момент можно приобрести за 52,73 рубля, что на 11 копеек больше, чем раньше, сообщает Татарстанстат.

Что касается бензина марки АИ-98, то его стоимость осталась прежней - 52,4 рубля за литр.

Напомним, ранее сообщалось, что в республике за неделю подорожали огурцы, полукопченая колбаса и макароны.

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