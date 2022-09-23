Около 200 человек почти двое суток не могли вылететь из Казани и Анталью

В какой-то момент перевозчик предложил отправить сначала 130 человек, но без багажа. Фото: Алина НИЗАМОВА

Около 200 человек почти двое суток не могли вылететь из Казани в Анталью. В какой-то момент их все-таки сажали в самолет, но спустя три часа попросили его покинуть. Задержку рейса людям объясняли техническими неполадками на борту, сообщает АиФ.

Спустя первые сутки ожидания авиакомпания предоставила другой самолет, но к тому моменту количество людей сильно увеличилось - вылета ждали пассажиры уже второго рейса в Турцию. Тогда перевозчик предложил отправить сначала 130 человек, но без багажа, а потом остальных.

Однако некоторые пассажиры не выдержали ожидания и отказались от поездки. Сейчас они готовят претензию к авиакомпании и туроператору.

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