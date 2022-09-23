Умер Георгий Гатауллин, председатель жюри КВН Татарстана

Трагическую новость сообщили члены республиканского Клуба веселых и находчивых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что в четверг, 22 сентября, скончался председатель жюри КВН Татарстана Георгий Гатауллин. Об этом сообщает в соцсетях клуба.

- Человек широкой души, готовый всегда выслушать и прийти на помощь, внесший неоценимый вклад в развитие республиканского КВН. Этот великий человек, педагог и просто друг навсегда останется в наших сердцах, - говорится в сообщении.

Причины смерти мужчины не сообщаются.

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