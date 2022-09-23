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Общество23 сентября 2022 5:18

В Татарстане состоялось заседание Призывной комиссии республики

В нем принял участие глава региона Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Селекторные совещания на эту тему впредь будут проводиться ежедневно. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Селекторные совещания на эту тему впредь будут проводиться ежедневно. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 22 сентября, в Кабмине Татарстана состоялось первое заседание Призывной комиссии республики. В ходе него глава региона Рустам Минниханов дал руководителям районов поручение выделить местным военкоматам дополнительные силы для выдачи повесток, а также дополнительный транспорт для доставки мужчин в Казань.

Кроме того, по поручению Минниханова на пунктах сбора организуют горячее питания и медобслуживание, а также установят пункты правопорядка.

Селекторные совещания с участием всех задействованных в мобилизации структур будут проводиться ежедневно.

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