В Татарстане стали первыми в России строить дома с помощью 3D-печати

Всего 21 день и дом готов. Фото: vk.com/official_zelenodolsk

В селе Айша Зеленодольского района Татарстана первыми в России начали строить жилые дома с помощью 3D-печати. Таким образом, там будет возведен целый жилой комплекс «Квадрум», которые будет состоять из малоэтажных коттеджей.

Так как же все-таки строят? Для начала нужно спроектировать сам дом, а затем создать его 3D модель и загрузить ее в программу-слайсер. Дальше дело за строительным 3D-принтером, который, используя загруженную в него трехмерную модель, при помощи роботизированного «крана-руки» слой за слоем наносит на площадке специальную бетонную смесь.

Принтер наносит специальную бетонную смесь слой за слоем, уровень за уровнем. Фото: vk.com/official_zelenodolsk

- В первую очередь, это снижение трудозатрат, минимизация человеческих ошибок, безотходное строительство и конечно, безопасность самого процесса. Очень нестандартный подход, который, я уверен, в будущем будет только набирать популярность, - осмотрев стройплощадку, отметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В итоге срок постройки одного дома происходит всего за 21 день, а срок его эксплуатации может достигать и 120 лет.

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