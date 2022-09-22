На инаугурацию нового главы Марий Эл приедет полпред президента России в ПФО Игорь Комаров

Но перед этим Комаров посетит Кировскую область. Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

В эту пятницу полпред президента России в ПФО (Приволжском федеральном округе) Игорь Комаров посетит Кировскую область, где примет участие в церемонии официального вступления в должность нового губернатора Александра Соколова.

После чего в этот же день Комаров отправится в Марий Эл. Там он также посетит инаугурацию нового главы региона – Юрия Зайцева, сообщает пресс-служба полпреда президента России в ПФО.

Церемония пройдет в Йошкар-Оле в местном театре оперы и балета. Напомним, 11 сентября в качестве самовыдвиженца врио руководителя региона Юрий Зайцев набрал подавляющее количество голосов – 82,44%.

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