Две квартиры в Казани признаны непригодными для проживания в них инвалидов

Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документом Исполкома города. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Власти Казани признали непригодными для проживания инвалидов и их семей две квартиры. Речь идет о квартире №86 в доме №23 по улице Закиева и квартире №46 дома №12 по улице Восход. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документом Исполкома города.

За то, чтобы жилье получило соответствующий статус, а проживающие там семьи переехали, отвечает и.о. председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства столицы Татарстана Василий Лысачкин.

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