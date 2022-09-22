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Общество22 сентября 2022 12:14

Житель Казани задолжал 266 тысяч рублей налогов и лишился своей дорогой иномарки

Приставы остановили Mercedes в ходе своего рейда и поместили авто на спецстоянку
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мужчина не получит машину назад до тех пор, пока не решит вопрос с долгами.

Мужчина не получит машину назад до тех пор, пока не решит вопрос с долгами.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Казани задолжал налогов на общую сумму порядка 266 тысяч рублей. В связи с этим судебные приставы арестовали его автомобиль - иномарку Mercedes. Машина была остановлена в ходе рейда «Дорожный пристав» и помещена на спецстоянку.

Владелец не получит свое авто назад до тех пор, пока не расплатится с долгами. Помимо основного долга мужчине придется оплатить и исполнительский сбор за несвоевременную оплату задолженности, говорят в пресс-службе УФССП России по Татарстану.

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