МВД по Татарстану: Пенсионер похитил знакомого из-за девушки, которую тот отбил у него еще в школе

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тукаевского района обратился 67-летний местный житель. Мужчина рассказал, что поругался с товарищем, после чего тот, угрожая ножом, насильно посадил его в автомобиль и вывез к пруду в поселке Новый. В какой-то момент потерпевшему удалось развязать руки, сесть за руль и скрыться.

По подозрению в преступлении задержали 66-летнего жителя поселка Новый. Установлено, что конфликт между ним и потерпевшим произошел из-за девушки, которую последний отбил у задержанного еще в школе, сообщают в МВД по Татарстану.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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