Житель Чебоксар, который оставлял наркотики в мандаринах, не смог смягчить свой приговор

Верховный суд республики не согласился с тем, что срок слишком суров для преступника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный за ряд покушений на сбыт наркотиков житель Чебоксар попытался обжаловать свой приговор. Он посчитал, что девять лет колонии строгого режима это слишком сурово, но Верховный суд Чувашии его в этом не поддержал. Ведь мужчину осудили за совершение 17 эпизодов преступлений.

Установлено, что преступник, действуя по предварительному сговору с неустановленным пока лицом, приобрел партию наркотика, который планировал сбыть на территории городов Канаш и Шумерля, а также Шумерлинского района. Для этого он оборудовал 16 закладок. Каждый из свертков с веществом мужчина клал внутрь мандаринов.

Сообщник осужденного должен был передавать координаты закладок «покупателям», но о схеме узнали правоохранители.

- В ходе проведенных обысков в жилище и автомобиле осужденного также были обнаружены наркотические средства, - сообщают в прокуратуре республики.

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