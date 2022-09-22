Информация об изъятии у жителей Татарстана личных автомобилей оказалась фейком

Недостоверные сообщения начали распространяться в соцсетях и мессенджерах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После подписания военным комиссаром Татарстана приказа о частичной мобилизации населения, в соцсетях и мессенджерах стали распространяться фейки. Среди таковых - сообщения об изъятии личного транспорта у местных жителей.

Как оказалось, подобное может коснутся только определенных предприятий. Они получают от Минобороны России предписания, в которых говорится, какие именно их машины и в каком случае могут быть изъяты для нужд Вооруженных Сил, сообщает «Татар-информ».

Напомним, ранее в Сети стали появляться сообщения о раздаче повесток у метро в Авиастроительном районе. Местные власти назвали эту информацию фейком, который распространяется одновременно в нескольких городах России.

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