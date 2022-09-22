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Общество22 сентября 2022 9:45

В Казани на неделю ограничат движение на одном из участков по улице Вахитова

Речь идет о местном проезде и тротуаре у пересечения с улицей Большая Красная
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Движение там будет возобновлено 30 сентября.

Движение там будет возобновлено 30 сентября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 23 сентября, в Казани частично ограничат движение по улице Вахитова. Речь идет о местном проезде и тротуаре у пересечения с улицей Большая Красная. В течение недели там будут проводиться работы по реконструкции магистрального тепловода, говорят власти города.

Дорога вновь будет открыта 30 сентября. До тех пор автомобилистам и пешеходам лучше заранее продумывать свой маршрут.

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