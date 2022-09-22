Военный комиссар Татарстана подписал приказ о частичной мобилизации в республике

Документ касается офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса получивших мобилизационные предписания или персональные повестки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики. Ранее соответствующий указ властям регионов России направил Президент страны Владимир Путин.

В документе говорится, что все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, проживающие на территории Татарстана и получившие мобилизационные предписания или персональные повестки, должны явиться в указанные там пункты в указанное там же время.

При себе они должны иметь документы и личные вещи, список которых будет в мобилизационных предписаниях и персональных повестках. От работы их освободят, выплатив зарплату.

Напомним, ранее власти Казани опровергли информацию о раздаче повесток у метро в Авиастроительном районе. В Исполкоме заявили, что «ловить кого попало на улице – потеря времени».

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