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Здоровье22 сентября 2022 8:21

За сутки в Татарстане выявили 888 новых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу по-прежнему составляет всего 3,9%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
С начала пандемии болезнь в республике подтвердилась у 174 282 человек.

С начала пандемии болезнь в республике подтвердилась у 174 282 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 888 новых случаев COVID-19, госпитализировали 72 зараженных и выписали 427 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 22 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 174 282 человек, 163 899 из которых выздоровели, а 2 004 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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