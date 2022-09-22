За сутки в Татарстане выявили 888 новых случаев COVID-19

С начала пандемии болезнь в республике подтвердилась у 174 282 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 888 новых случаев COVID-19, госпитализировали 72 зараженных и выписали 427 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 22 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 174 282 человек, 163 899 из которых выздоровели, а 2 004 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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