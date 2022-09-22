В Казани пройдет предпремьерный показ детективной мелодрамы «Решение уйти» 16+

28 сентября в 19.00 в кинотеатре Алмаз Синема Гранд, который находится по адресу Спартаковская 6, ТОЦ Сувар Плаза пройдет предпремьерный показ корейской детективной мелодрамы «Решение уйти» 16+.

Детектив приезжает в горную деревушку, чтобы расследовать смерть мужчины, упавшего со скалы. Вдова покойного сотрудничает со следствием, но чем дальше продвигается дело, тем больше детектив ее подозревает и тем сильнее влюбляется.

Фильм получил награду на Каннском фестивале 2022.

Режиссер Пак Чхан-ук. Актеры: Пак Хэ-иль, Тан Вэй, Ли Джон-хен, выход в прокат 29 сентября 2022

Смотрите фильм «Решение уйти» 16+ с 29 сентября в сети кинотеатров Алмаз Синема ( ЦБД Родина / ТРЦ /XL / ТЦ «Сити-Центр» / ТОЦ «Suvar Plaza»).