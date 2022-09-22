В Казани Тинчуринский театр готовит новую детскую сказку

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

29-30 октября Тинчуринский театр представит маленьким зрителям новую сказку «Волшебная арена». Автор произведения – известный татарский драматург Шамиль Фархутдинов.

Режиссером спектакля выступит начинающий режиссер Камиль Гатауллин. В сказке принимают участие известные актеры театра Тинчурина Зульфия Валеева, Миляуша Назмиева, Алмаз Фатхуллин, Харис Хуснутдинов, Гульназ Науметова, Ильнур Байназаров, Ильфак Хафизов, Зульфат Закиров, Салават Хабибуллин и другие.

Детская сказка о жизни артистов цирка – дрессированных зверей Мультика, Пультика, Аюхана, Филию, Ишкуллу, Юлбатыра, а также Мультика и Пультика. В основе красочной сказки, которая будет сопровождаться фокусами, песнями и танцами, лежит мораль о дружбе, мечтах и добрых поступках. Герои спектакля Шамиля Фархутдинова увлекут в сказочный мир не только детей, но и их родителей.

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