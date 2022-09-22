Эльвира Набиуллина не приедет в Казань на XIX Международный банковский форум

Что стало причиной такого решения, не уточняется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина не приедет на XIX Международный банковский форум, который проходит в Казани. Прошлые годы она была постоянным спикером мероприятия, но в этот раз не выступит, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Что стало причиной такого решения Набиуллиной, не уточняется.

Отметим, что, несмотря на данную информацию, глава ЦБ до сих пор значится в числе участников форума. Утверждается, что она выступит на сессии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики».

Напомним, XIX Международный банковский форум стартовал в столице Татарстана 21 сентября.

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