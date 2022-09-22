На трассе в Марий Эл столкнулись УАЗ и МАЗ с полуприцепом, пострадали оба водителя

По предварительным данным, водитель УАЗа выехал на встречку. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 6:30 в среду, 21 сентября, на 24 километре автодороги «Вятка» в Звениговском районе столкнулись машины УАЗ и МАЗ-5440А8 с полуприцепом. По предварительным данным, 24-летний водитель первого авто выехал на встречку, где и произошло ДТП.

От удара УАЗ оказался в кювете, а из прицепа МАЗа вывалились на дорогу коробки с вещами. Оба водителя получили травмы, однако госпитализация потребовалась только одному из них, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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