Власти Набережных Челнов изымут 2,3 тысячи «квадратов» земли вдоль проспекта Чулман

Владельцы территорий и объектов получат компенсации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Набережных Челнов собираются изъять порядка 2,3 тысячи квадратных метров земли вместе с расположенными на ней объектами. Речь идет о территории вдоль проспекта Чулман - участка между новым зданием театра «Мастеровые» и школой «Адымнар». На данный момент там расположены автозаправка и автомойка.

Исполком города компенсирует владельцам земель и объектов их стоимость, говорится в соответствующих документах, сообщают chelny-biz.

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