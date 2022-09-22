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Общество22 сентября 2022 7:16

Власти Набережных Челнов изымут 2,3 тысячи «квадратов» земли вдоль проспекта Чулман

То же коснется и расположенных там объектов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Владельцы территорий и объектов получат компенсации.

Владельцы территорий и объектов получат компенсации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Набережных Челнов собираются изъять порядка 2,3 тысячи квадратных метров земли вместе с расположенными на ней объектами. Речь идет о территории вдоль проспекта Чулман - участка между новым зданием театра «Мастеровые» и школой «Адымнар». На данный момент там расположены автозаправка и автомойка.

Исполком города компенсирует владельцам земель и объектов их стоимость, говорится в соответствующих документах, сообщают chelny-biz.

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