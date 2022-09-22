Казанский «Ак Барс» уступил «Спартаку» в матче чемпионата КХЛ со счетом 0:2

Олег Знарок заявил, что его подопечные «провалили второй период». Фото: ak-bars.ru

В среду, 21 сентября, на льду «Татнефть Арены» встретились казанский «Ак Барс» и московский «Спартак». Очередной матч чемпионата КХЛ закончился со счетом 0:2 в пользу гостей. Шайбы в ворота «барсов» забросили защитник Егор Савиков и нападающий Александр Хохлачев.

Главный тренер казанцев Олег Знарок заявил, что его подопечные неплохо играли в первом периоде, но провалили второй.

- У меня всегда есть претензии к игрокам, даже в победном матче <...> Наверное, притираются друг к другу еще игроки. Думали, что все сразу будет хорошо, - заметил он в ходе пресс-конференции после матча.

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