Причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета. Фото: МЧС Татарстана

Утром в четверг, 22 сентября, в больнице скончался один из пострадавших в результате пожара на улице Ленина в Зеленодольске. У 48-летнего мужчина было обожжено 78% поверхности тела.

Второй пострадавший, получивший ожоги лобной части головы (9%), находится в медучреждении.

Материалы по факту произошедшего будут переданы в Следком Татарстана. Фото: МЧС Татарстана

В МЧС Татарстана говорят, что в загоревшейся квартире были обнаружены бутылки и округи. По предварительным данным, причиной ЧП стала непотушенная сигарета, которую будучи пьяным курил хозяин жилища - тот самый мужчина, который в итоге скончался.

- Такой версии придерживаются инспекторы Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому району, которые в настоящее время готовят материалы по факту данного пожара для передачи в следственный комитет, - говорят в пресс-службе ведомства.

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