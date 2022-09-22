В Татарстане осудили экс-директора «Транс Агро» за мошенничество на 65 миллионов рублей

Наказание мужчины будет отбывать в колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летний бывший директор ООО «Транс Агро» признан виновным в особо крупном мошенничестве. Сабинский районный суд установил, что в июне 2018 года он, зная о неплатежеспособности своей компании, заключил с крупным предприятием дилерский договор на поставку восьми единиц сельскохозтехники. Он внес предоплату в размере 10%, после чего получил технику, часть которой передал в лизинг, а часть - трем аффилированным фирмам

Таким образом, злоумышленнику удалось причинить поставщику ущерб на сумму более 65 миллионов рублей. За это он приговорен к четырем годам колонии общего режима, сообщают в прокуратуре Татарстана.

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