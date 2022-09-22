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Общество22 сентября 2022 5:23

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин поздравил местных жителей с днем рождения города

Праздник отмечается ежегодно 22 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Он пожелал горожанам здоровья, мира и добра. Фото: пресс-служба Главы НМР

Он пожелал горожанам здоровья, мира и добра. Фото: пресс-служба Главы НМР

Новоиспеченный мэр Нижнекамска Рамиль Муллин поздравил местных жителей с днем рождения города. Праздник отмечается ежегодно 22 сентября.

- От нашего единства и сплоченности, готовности самоотверженно трудиться на благо родной земли зависит, каким быть Нижнекамску завтра. Давайте же будем делать все для того, чтобы ближайшие годы стали для нашего города периодом созидания и великих трудовых свершений, - заявил градоначальник в своей речи.

После этого он пожелал горожанам благополучия, здоровья, мира и добра.

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